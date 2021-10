Búzios é premiada por excelente gestão no evento "Prêmio Band Cidades Excelentes" - Divulgação

Publicado 24/10/2021 19:17

Búzios - O Prefeito Alexandre Martins e o subsecretário de Comunicação, Douglas Sant’Anna, participaram nesta sexta-feira (22) do evento estadual de entrega do” Prêmio Band Cidades Excelentes”, organizado pelo grupo Bandeirantes de Comunicações e Instituto Aquila, no auditório da Fecomércio, no bairro Flamengo- RJ.

O “Prêmio Band Cidades Excelentes” tem por objetivo reconhecer, fomentar e incentivar a prática da gestão pública para melhorar a realidades dos 5.568 municípios brasileiros. Ele avalia as melhores gestões públicas municipais em todos os estados do Brasil.

Na etapa estadual, realizada hoje (22), foram conhecidos os três melhores municípios de cada categoria, e foi dado um certificado alusivo à qualidade da gestão no pilar com maior pontuação. Já na fase nacional, a ser realizada em Brasília (DF), no mês de novembro, o prêmio dará um troféu para os três primeiros lugares de cada categoria.

O prefeito Alexandre Martins recebeu dois prêmios: Desenvolvimento Socioeconômico (entre 30 mil a 100 mil habitantes) e Município Excelente do Estado do Rio de Janeiro (entre 30 mil a 100 mil habitantes).

“Estamos aqui no Rio de Janeiro recebendo a premiação da Band Cidades Excelentes, realizado pela Band. É um prazer receber em tão pouco tempo de administração um prêmio por excelente gestão da nossa cidade. Vamos representar nosso município lá em Brasília na fase nacional. Quero agradecer a você pelo apoio, a todo cidadão buziano, aos meus secretários e a todos os colaboradores da Prefeitura. Se não fosse assim, não chegaríamos a este prêmio. Agradeço ao Grupo Bandeirantes e ao Instituto Aquila. É um prazer representar o município com excelência”, disse Alexandre.

O instrumento utilizado na avaliação e julgamento da premiação é o Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA), que utiliza conceitos de big data e reúne as informações públicas mais atualizadas de todos os municípios do país. Essa plataforma é estruturada com base em Inteligência Artificial, que a partir de um algoritmo, consolida resultados de indicadores em uma única nota final.