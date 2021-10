Primeiro final de semana do Festival Gastronômico 'Degusta Búzios' supera expectativa e público já espera os próximos dias - Prefeitura de Búzios

Publicado 21/10/2021 13:37

Búzios - O tão esperado festival gastronômico “Degusta Búzios” que está sendo realizado pela Prefeitura e Associação Comercial e Empresarial de Búzios (ACEB) na península chegou superando todas as expectativas dos organizadores e já causando reboliço para esse próximo fim de semana.

O evento teve início no final de semana passado na rua das Pedras, rua Manoel Turíbio de Farias, Orla Bardot, Praça do Centro e Praça dos Ossos.

Mais de 80 bares e restaurantes mostram a famosa culinária buziana, que traz sabores diversificados das especialidades caiçaras e de renomados Chefs nacionais e internacionais, além de variados shows, workshops e atividades para as crianças.

O prefeito Alexandre Martins percorreu todos os locais do evento para prestigiar e degustar os sabores do festival. “O Degusta está lindo! Nossa cidade voltou a sorrir, da para perceber no rosto das pessoas. Os sabores são maravilhosos, o ambiente é familiar, dá para bater um papo com os amigos e curtir o evento”, disse Alexandre.

O secretário de Turismo, Dom de Búzios, disse ter certeza que o festival decolou. Foram mais 15 mil pratos vendidos.

“ Nós que acreditamos em Búzios, que sabemos o potencial que ela oferece , sabemos que Búzios é uma cidade muito importante, tem um povo hospitaleiro, tem uma das melhores gastronomias do mundo. O Degusta Búzios é a retomada da nossa economia”.

De acordo com o secretário de Cultura e Patrimônio Histórico, Luiz Romano Lorenzi, o primeiro final de semana do Degusta foi espetacular, com público presente e participação da comunidade.

“Foi algo maravilhoso que surpreendeu nossas expectativas. Participação do turista, ocupação na rede hoteleira, tudo isso demonstra o compromisso que a administração tem com os eventos de qualidade, que este seja o primeiro de muitos outros grandes eventos para a cidade”, disse Romano.

O presidente da ACEB, Jack Sitbon, também comentou sobre a primeira semana do Degusta Búzios: “Búzios está arrebentando, este final de semana foi maravilhoso, fui um sucesso enorme, é a retomada de Búzios, estamos de volta. Muito obrigado a todos”, agradeceu Jack.