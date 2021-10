'Degusta Búzios', o maior festival gastronômico do balneário e da Região acontecerá em outubro - Imagem de internet

'Degusta Búzios', o maior festival gastronômico do balneário e da Região acontecerá em outubroImagem de internet

Publicado 21/10/2021 13:36

Búzios - A Secretaria de Turismo do município de Búzios na Região dos Lagos do Rio realizará nesta quinta-feira (21) um encontro no Gran Cine Bardot- Centro, às 17h para conhecer a proposta do “Búzios Film Commission”, o escritório municipal de apoio à produção audiovisual- cinematográfica, televisiva ou publicitária.

A “Búzios Film Commission”, é a implantação de políticas públicas para o desenvolvimento do mercado audiovisual em Búzios. Ela promove o desenvolvimento do turismo regional e favorece o acolhimento de produções nacionais e internacionais, além da gerar emprego e renda para artistas, técnicos e prestadores de serviço na cidade.