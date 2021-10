Praça dos Ossos em Búzios é revitalizada - Prefeitura de Búzios

Praça dos Ossos em Búzios é revitalizadaPrefeitura de Búzios

Publicado 18/10/2021 13:37 | Atualizado 18/10/2021 14:10

Búzios - Mais uma praça pública está sendo revitalizada no balneário mais charmoso do Brasil, o município de Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

Segundo informações, a Secretaria do Ambiente, Pesca e Urbanismo e a Secretaria de Serviços Públicos, através da Coordenadoria de Praça e Jardins está realizando a revitalização da Praça dos Ossos, no bairro dos Ossos: 'Essa revitalização tem o intuito de trazer harmonia ao local', informam.

De acordo com informações, o local recebeu novas mudas de bromélias, oreias, palmeiras verdes e imperial, além de gramado. Também foi realizada a poda das árvores ao redor da praça.

O setor de Praça e Jardins já revitalizou as Praças da Rasa, Santos Dumont, Profeta, Policlínica e Trevo da Barbuda. A intenção é revitalizar todas as praças do município até o verão.