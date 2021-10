Secretaria de Desenvolvimento Social promove aula inaugural de Oficina de Reciclagem em Búzios - Prefeitura de Búzios

Publicado 18/10/2021 13:36

Búzios - A Secretária de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda de Búzios, município da Região dos lagos do Rio de Janeiro, Joice Costa esteve na última sexta-feira (08), no Cras de Cem Braças acompanhando a primeira aula da Oficina de Reciclagem. As oficinas são de Arte em Tecido, Dança de Salão e Reciclagem, e acontecem de segunda a sexta-feira, das 9h às 14h.

Segundo informações, as oficinas têm como intuito incentivar a imaginação, estimular os sentidos e aprimorar as habilidades das crianças e adolescentes com o objetivo de que futuramente novas oficinas sejam realizadas

Na ocasião a secretária destacou a importância do espaço, que proporciona o fortalecimento do vínculo das crianças com as famílias, não apenas no território do bairro onde está inserido, como nos demais bairros que fazem parte do Cras: os bairros de José Gonçalves, Baia Formosa e São José.

Segundo a Secretária Joice Costa, as Oficinas oferecidas são:

– Arte em Tecidos: segundas e terças-feiras, das 9h às 14h;

Instrutora Eliane

– Dança de salão: quartas-feiras, das 9h às 14h;

Instrutor Professor Ribamar

– Reciclagem: quintas e sextas-feiras, das 9h às 14h;

Instrutora Wanda