'Isso é um milagre. Nunca vi nada igual', afirma Presidente da ACEB sobre o sucesso do 'Degusta Búzios' - Divulgação

Publicado 17/10/2021 12:43

Búzios - Aconteceu neste final de semana o lançamento do maior festival gastronômico da Região dos Lagos e um dos maiores do estado do Rio de Janeiro, o 'Degusta Búzios', agitando o balneário mais charmoso e procurado do Brasil, atraindo os amantes da boa gastronomia.

Mais de 80 estabelecimentos comerciais, espalhados pela cidade, estão participando do 'Degusta Búzios', o evento gastronômico que une boa comida, arte, cultura e atrai muita gente para as ruas do município, que está em plena retomada econômica e financeira. O 'Degusta Búzios' acontecerá, de quinta-feira a domingo, nas próximas semanas de outubro.

O evento que é realizado pela Prefeitura de Búzios em parceria com a Associação Comercial e Empresarial de Búzios (ACEB), surpreendeu até mesmo o presidente da instituição: 'Isso é um milagre. Nunca vi nada igual', declarou Jacky Sitbon, presidente da associação se referindo ao sucesso de público deste primeiro fim de semana e a parceria com a Prefeitura.

Segundo O Dia apurou, os empresários estão felizes com o resultado da divulgação do 'Degusta Búzios' e confiantes, que o número de pessoas e visitantes, que já foi além das expectativas para o lançamento, aumentará nos próximos finais de semana, o que dizem já ser um termômetro para o fim de ano, verão e a alta temporada, época tão aguardada para os empresários e o setor turístico buziano.