Búzios inicia processo para compra de vacinas contra Covid-19 - Prefeitura de Búzios

Búzios inicia processo para compra de vacinas contra Covid-19Prefeitura de Búzios

Publicado 15/10/2021 16:34 | Atualizado 15/10/2021 16:36

Búzios - O Prefeito de Búzios, município da Região dos Lagos do Rio de Janeiro, Alexandre Martins, desmentiu através de um vídeo oficial postado nas redes sociais da Prefeitura, nesta quinta-feira (14), uma fake News sobre o fechamento do Colégio M. Paulo Freire, na Ferradura.

Segundo o chefe do executivo buziano, existe uma exigência do Ministério Público para que o estado assuma a responsabilidade do Ensino Médio, que é de fato sua função.

“Estamos fazendo um trabalho em conjunto de transição, queremos fazer um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) para que nunca acabe com a formação de professores e alguns outros requisitos que estamos exigindo do governo do estado. Nós teremos três anos de transição sob nosso domínio. Possibilidade do Paulo Freire fechar é zero”, esclareceu Alexandre Martins, prefeito de Búzios.