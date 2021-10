Búzios realizou "Operação Criança Segura" na Praia de Geribá - Prefeitura de Búzios

Publicado 15/10/2021 16:33

Búzios - A Secretaria de Segurança e Ordem Pública de Búzios, município da Região dos Lagos do Rio, realizou neste feriadão do Dia da Padroeira e das Crianças a “Operação Criança Segura”. A operação consistiu em colocar nas crianças uma pulseira para identificação no caso se percam na praia.

De acordo com o secretário de Segurança e Ordem Pública, Sérgio Ferreira, a “Operação Criança Segura” foi realizada pela Guarda Mirim de Búzios e coordenada pelo Subinspetor Sant’Anna (Progep/GCMAB).

“Mais de 260 crianças receberam a pulseira nos quatro dias do feriado prolongado. Mesmo com chuva, o projeto foi bem aceito entre os frequentadores da praia”, esclareceu o secretário.

A van do Progep ficou estacionada no início da servidão, do canto direito, com três (3) agentes para a abordagem inicial de quem chegasse ali. Os integrantes da Guarda Mirim de Búzios foram divididos em duplas para melhor atender a demanda ao longo de toda extensão da Praia de Geribá. Para identificação das crianças é escrito o nome, telefone e endereço das crianças com consentimento dos pais e responsáveis.