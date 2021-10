Píer Municipal do Centro recebe vistoria técnica da Agência de Transportes Aquaviários - Prefeitura de Búzios

Píer Municipal do Centro recebe vistoria técnica da Agência de Transportes AquaviáriosPrefeitura de Búzios

Publicado 15/10/2021 16:33

Búzios - O Píer Municipal do município de Búzios na Região dos Lagos do Rio de janeiro, localizado no Centro, recebeu nesta quarta-feira (13) uma equipe técnica da Agência de Transportes Aquaviários (ANTAQ) para realizar uma vistoria sobre a deliberação para funcionamento na temporada de Cruzeiros.

O secretário de Governo, Leandro Pereira, o Procurador, Thiago Ferreira, o subsecretário de Turismo, Ricardo Valdivia e os coordenadores administrativo, Eduardo Barros, de Eventos, Marco Ewbank, de Obras, Lucas Lima, e assessor jurídico do Ambiente, Victor, acompanharam os técnicos da Antaq durante a vistoria.

Segundo o subsecretário de Turismo, Ricardo Valdivia, “a visita foi bastante proveitosa, pois foi informado que o parecer da Antaq seria encaminhado para instância superior para deliberação. O sentimento geral é que os esclarecimentos prestados e as diligências realizadas foram bem recebidas”.

Após a vistoria a equipe da Antaq realizou um relatório para encaminhar aos órgãos competentes em Brasília. Foram realizadas fotografias, inspeções e troca de informações sobre a atual situação do píer.