Um dos maiores Festivais Gastronômicos do estado começa nesta sexta-feira, o "Degusta Búzios" - Prefeitura de Búzios

Um dos maiores Festivais Gastronômicos do estado começa nesta sexta-feira, o "Degusta Búzios"Prefeitura de Búzios

Publicado 13/10/2021 13:45

Búzios - O balneário mais charmoso do Brasil, o município de Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro inicia neste final de semana um dos maiores festivais gastronômicos do estado, o “Degusta Búzios”. De sexta a domingo, serão três finais de semana seguidos (15 a 17; 22 a 24 e 29 a 31) com muitas novidades e gastronomia variada. Os pratos principais têm preços fixos de R$28,00 e as sobremesas R$22,00.

O Degusta Búzios promete unir boa gastronomia, arte e cultura. Mais de 80 bares e restaurantes apresentarão criações exclusivas de renomados Chefs e especialidades caiçaras em vários pontos da cidade: Rua das Pedras, Rua Manoel Turíbio de Farias, Orla Bardot, Praça do Centro e Praça dos Ossos.

Durante o dia o point será na bucólica Praça dos Ossos, lugar perfeito para quem quer curtir o evento com a família. Para deixar o Degusta Búzios mais aconchegante, vários lounges serão espalhados pelo evento, onde o público vai poder sentar, relaxar, bater um papo e curtir a boa energia do charmoso balneário.