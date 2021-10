'Degusta Búzios', o maior festival gastronômico do balneário e da Região acontecerá em outubro - Imagem de internet

'Degusta Búzios', o maior festival gastronômico do balneário e da Região acontecerá em outubroImagem de internet

Publicado 08/10/2021 22:05

Búzios - O destino turístico brasileiro mais procurado do mundo, o município de Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, se prepara para o 'Degusta Búzios', o maior festival gastronômico da história do balneário.

O festival que promete unir boa gastronomia, cultura e arte, atrelado ao charme bucólico da península, ocorrerá nos três últimos fins de semana do mês de outubro, sempre de quinta a domingo: 'O Degusta Búzios começará nos dias 14, 15, 16 e 17 de outubro, sempre de quinta a domingo até o fim do mês (21, 22, 23 e 24; 28, 29, 30 e 31)', informam.

O 'Degusta Búzios' contará com barracas padronizadas, distribuídas por vários pontos da cidade, como Praça da Ferradura, Rua das Pedras, Rua Manoel Turíbio de Farias, Orla Bardot e Praça dos Ossos: 'E para deixar nosso festival ainda mais bonito, vários lounges serão espalhados pelo evento, um espaço onde o público poderá relaxar, curtir uma boa música e conhecer mais da cultura buziana.

A criançada não ficará de fora pois uma série de atividades também está sendo preparada para encantar os pequenos de forma lúdica e divertida. No Espaço Kids eles poderão colocar a mão na massa e na terra também. Teremos Oficina de Culinária e de Cultivo, além de desfile de moda infantil', acrescentam, na expectativa com o festival 2021.

O evento gastronômico, o maior da Região dos Lagos é uma iniciativa da Prefeitura de Búzios em parceria com a Associação Comercial e Empresarial de Búzios (Aceb).

Segundo a organização do 'Degusta Búzios', mais de 80 bares e restaurantes da cidade já confirmaram presença, cada um com seu menu exclusivo: 'Todos os pratos vão custar R$ 28,00 e as sobremesas R$22,00', afirmam.