"Semana Lixo Zero" será realizada em BúziosImagem de internet

Publicado 07/10/2021 21:09

Búzios - A Secretaria do Ambiente, Pesca e Urbanismo em parceria com o Coletivo Lixo Zero de Búzios realizarão a Semana do Lixo Zero no balneário de 22 a 31 de outubro.

Segundo informações, o evento tem a finalidade de trazer o conceito Lixo Zero para o município e estabelecer parcerias para projetos com esta temática.

A Semana Lixo Zero tem como objetivos gerais:

– Empoderar a sociedade para mudar sua relação com os recursos naturais, através da difusão do conceito Lixo Zero;

– Criar condições para que se estabeleçam uniões, parcerias, projetos, ações e conscientização para atingirmos a Meta Lixo Zero;

– Unir a sociedade para juntos, resolver o problema do lixo.

O Coletivo e a prefeitura estão trabalhando juntos para realizar ações de conscientização durante a semana e em breve a programação estará disponível nas nossas redes sociais.

Estima-se impacto direto em até 20.000 habitantes e visitantes de Búzios.

O coletivo é apoiado pelo Instituto Lixo Zero Brasil – ILZB, uma organização social autônoma sem fins lucrativos. Teve sua fundação em 2010 e representa o movimento ZWIA (Zero Waste International Alliance) no Brasil.