Mil exames de mamografia são liberados pela Prefeitura de Búzios em comemoração ao Outubro RosaPrefeitura de Búzios

Publicado 07/10/2021 21:08

Búzios - A Secretaria de Saúde em parceria com a Secretaria da Mulher e do Idoso do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro vão disponibilizar no dia 23 de outubro, uma marcação para as mulheres realizarem o autoexame com uma profissional de saúde na Secretaria da Mulher e do Idoso.

Após o autoexame com o profissional de saúde, caso necessário, serão encaminhadas para o exame de mamografia. Além da Secretaria da Mulher e do Idoso, os exames de mamografias estão disponíveis em toda rede de saúde do município. Em 2021 já foram realizadas mais de 1.300 exames com marcações diárias e sem filas de espera.

A secretária da Pasta, Daniele Guimarães, ressaltou a parceria e a importância da liberação de mil mamografias para a Campanha do Outubro Rosa.

“Nossa secretaria este mês está com várias ações de conscientização e prevenção contra o câncer de mama. A liberação dessas mamografias é de suma importância para as mulheres, pois o exame é peça fundamental para detectar a doença. A prevenção é a melhor arma para salvar vidas”, disse Daniele.

O secretário de Saúde, Dr. Leonidas Heringer, também comentou sobre o reforço de mais de mil exames para as mulheres no mês de outubro.



“O município de Búzios já disponibiliza diariamente a marcação do exame de mamografia, mesmo assim durante a Campanha Outubro Rosa, vamos fazer um reforço, disponibilizando mais de mil exames em toda a rede de saúde, e em parceria com a Secretaria da Mulher e do Idoso, também vamos fazer um posto de marcação e atendimento no dia 23 de outubro na sede da Secretaria da Mulher e do Idoso para dar melhores condições de saúde para nossas buzianas”, afirmou o secretário.