Rafael Aguiar, Presidente da Câmara de Búzios incentiva o esporte e apoia o primeiro torneio de Free Fire - Prefeitura de Búzios

Publicado 06/10/2021 15:05

Búzios - O Vereador Rafael Aguiar, Presidente da Câmara de Búzios, município da Região dos Lagos do Rio de Janeiro, demonstra ser um incentivador do esporte e dos eventos esportivos locais, inovando e apoiando o 'esports', primeiro torneio de Free Fire do balneário.

O evento realizado pela Prefeitura de Búzios e que aconteceu no INEFI, teve participação do Prefeito da cidade, Alexandre Martins, do Vice, Miguel Pereira e do Secretário de Esportes, Gugu Braga, além do apoio incondicional do Vereador Rafael Aguiar.

'Apoiar o esporte e os eventos esportivos em Búzios é também apoiar os atletas, esportistas, moradores da nossa península e claro, unir forças para esse novo momento da cidade, onde todos, incluindo eu como Presidente da Câmara dos Vereadores me junto ao Prefeito Alexandre Martins para alavancar essa retomada, fomentando o Turismo e o movimento do nosso balneário', afirma o Vereador Rafael Aguiar com exclusividade ao o Dia.