Búzios realiza primeiro Encontro de Cultura PopularPrefeitura de Búzios

Publicado 04/10/2021 14:02

Búzios - A Prefeitura do município de Búzios na Região dos Lagos do Rio através da Secretaria de Cultura promove o primeiro Encontro de Cultura Popular da cidade, de 22 a 28 de novembro no Espaço Zanine e em vários pontos culturais do município. 'Para participar das apresentações os grupos culturais devem entrar em contato com a secretária, das 8h as 17h, de segunda a sexta-feira', informam os organizadores.



De acordo com o secretário de Cultura e Patrimônio Histórico do município, Luiz Romano Lorenzi, o encontro vai reunir grupos de danças e manifestações culturais da cidade, região e todo o Brasil. Serão seis (06) dias de muita cultura na cidade, com apresentações de jongo, folia de reis, maculelê, capoeira, rima de samba, entre outros.

“Búzios vai se transformar numa grande cidade cultural. Nossa cidade precisa mostrar para o mundo essa diversidade cultural, essa brasilidade buziana. Atenção jongueiros, cirandeiros, sambistas, vamos incendiar Búzios com muitas manifestações culturais”, disse Romano. O encontro seguirá todos os protocolos sanitários contra Covid-19.