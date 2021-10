Secretária do Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda de Búzios recebe atleta de jiu-jitsu Victor Macedo - Prefeitura de Búzios

Publicado 04/10/2021 14:02

Búzios - A secretária Joice Costa do município de Búzios na Região dos Lagos do Rio, recebeu nesta sexta-feira (01) na sede da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda a visita do atleta de jiu-jitsu Victor Macedo para um bate-papo.

Na ocasião o atleta agradeceu o transporte disponibilizado pela secretaria para o evento 2º Búzios Challanger, no Ginásio do INEFI. O evento foi realizado pela academia do Victor, com apoio da Prefeitura, através das secretarias do Lazer e do Esportes e Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda.

Ao todo, 14 pessoas receberam premiações (medalhas), dentre elas, 5 crianças receberam os cinturões: Charliele, Bernardo, Carol, Gabriel e Paulo Sérgio, o atleta Jonathan e o atleta Vinicius Henriques, vencedor do 2° Búzios Challenger.