Publicado 04/10/2021 14:02

Búzios - O prefeito Alexandre Martins participou nesta manhã (01) da abertura do Curso de Capacitação para Resgate e Desencalhe de Cetáceos promovido pela Secretaria do Ambiente, Pesca e Urbanismo (SEAPUR), no Geribá Tennis Park, uma capacitação ministrada por veterinários e biólogos especializados.

O curso tem parceria com o Instituto BW e o Grupo de Estudos de Mamíferos Marinhos da Região dos Lagos, com participação de diversos servidores públicos da SEAPUR e também outras secretarias, tais como: guardas marítimos ambientais; Fiscalização Ambiental, Defesa Civil, Ordem Pública, Guarda-Vidas, Colônia dos Pescadores Z23 e Conselho Municipal do Meio Ambiente.

De acordo com o prefeito a capacitação dos servidores é muito importante para uma boa gestão: “É interessante esse tipo de evento, eu sempre aprendo um pouquinho, pena que minha agenda não permite realizar o curso todo. A capacitação técnica para os servidores, faz com que a administração municipal, caminhe junto com os estudos e tecnologias avançadas”, disse Alexandre.