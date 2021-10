Trilha das Emerências abre Outubro Rosa em Búzios - Prefeitura de Búzios

Trilha das Emerências abre Outubro Rosa em BúziosPrefeitura de Búzios

Publicado 04/10/2021 14:02

Búzios - O domingo em Búzios amanheceu de rosa em comemoração as ações do Outubro Rosa no município. A Secretaria da Mulher e do Idoso em parceria com a Secretaria do Lazer e do Esporte realizaram neste domingo (03) a Trilha da Emerências, em José Gonçalves, como noticiado aqui em O Dia.

O evento contou com a participação do prefeito Alexandre Martins, da secretária da Mulher e do Idoso, Daniele Guimarães e do secretário do Lazer e do Esportes, Gugu Braga, além de mais de 100 pessoas.

O prefeito Alexandre Martins ressaltou a importância da campanha e seu apoio ao evento: “Estamos aqui nesta caminhada pela Serra das Emerências em prol da saúde das mulheres e dos homens também, a vista daqui de cima é maravilhosa. Será um prazer estar com vocês na próxima subida”, disse Alexandre.

Segundo a secretária da Pasta, Daniele Guimarães, essa trilha e o início da Campanha de Prevenção e Combate ao Câncer de Mama. Nossa secretaria realizará várias ações neste mês de outubro, nosso lema é: “Búzios por elas”, afirmou Dani.

A professora Tânia Mara também participou da trilha e comentou o evento: “Aproveitando este domingo maravilhoso para participar deste evento tão especial para as mulheres. Subindo a Serra das Emerências, uma atividade física de grande importância para nós mulheres. Uma brincadeira, uma diversão, e o melhor de tudo é compartilhar este momento tão especial”, explicou a professora.