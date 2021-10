Búzios

Trilha das Emerências abre Outubro Rosa em Búzios

O evento contou com a participação do prefeito Alexandre Martins, da secretária da Mulher e do Idoso, Daniele Guimarães e do secretário do Lazer e do Esportes, Gugu Braga, além de mais de 100 pessoas

Publicado há 1 dia