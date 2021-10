Escolas municipais de Búzios funcionarão com 75% de aulas presenciais - Imagem de internet

Publicado 07/10/2021 21:09

Búzios - A Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia de Búzios, município da Região dos Lagos do Rio, informou que a partir do dia 18 de outubro, as Unidades Escolares que atendem aos estudantes dos Anos Finais (6⁰ ao 9⁰ ano) e Ensino Médio, funcionarão com 75% da sua capacidade, conforme prevê o decreto publicado em 30 de julho de 2021, sob o n⁰ 1.674.

De acordo com informações, sendo assim, não haverá mais escalonamento: grupos A e B. Todos os estudantes desses dois segmentos do presencial começarão a frequentar todos os dias as escolas.

Permanecerão em casa os estudantes do grupo C, cujos pais e/ou responsáveis optaram pelo ensino não presencial.

A Prefeitura de Búzios divulgou o nome das escolas que segue abaixo:

– Inefi

– E. M. Prof. Darcy Ribeiro

– Colégio M. Paulo Freire

– E. M. Profª. Regina da Silveira

– E. M. Cilea M. Barreto