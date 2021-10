Búzios realiza reuniões com Equipes de Saúde da Família - Prefeitura de Búzios

Búzios realiza reuniões com Equipes de Saúde da FamíliaPrefeitura de Búzios

Publicado 13/10/2021 13:45

Búzios - A Secretaria Municipal de Saúde do município de Búzios na Região dos Lagos do Rio, através da Coordenação da Atenção Primária está realizando reuniões com as Equipes de Saúde da Família (ESF) com o objetivo de alinhar as estratégias de alcance dos indicadores de Saúde, responsáveis pela mensuração da qualidade e da resolutividade do SUS no Município.

As reuniões foram realizadas com todos os gerentes administrativos, além das UBS do Capão, Rasa, Olavo da Costa e Ferradura.