'Degusta Búzios 2021': Conheça alguns pratos do festival que promete agitar a península no próximo fim de semana - Divulgação

'Degusta Búzios 2021': Conheça alguns pratos do festival que promete agitar a península no próximo fim de semanaDivulgação

Publicado 13/10/2021 13:44

Búzios - O Festival Gastronômico Degusta Búzios chega com muitas novidades em 2021. São mais de 80 bares e restaurantes que vão apresentar criações exclusivas. Quem vem com tudo pra surpreender o público é o Brasil Chef, Instituto de Gastronomia Avançada de Búzios, que vai compor a mesa com um ceviche de peixe branco caprichado. Como nas edições anteriores, os pratos principais terão preço fixo, vão custar R$28,00 e as sobremesas R$22,00.

As barracas serão distribuídas em vários pontos da cidade: Rua das Pedras, Rua Manoel Turíbio de Farias, Orla Bardot, Praça do Centro e Praça dos Ossos.



Este ano a Praça dos Ossos contará com 12 estabelecimentos. Entre eles o tradicional Cigalon, restaurante francês, sempre presente no Degusta. A chef Sonia Persiani criou uma sobremesa especial, pra lá de sofisticada: o Le Samu - Praliné de avelã com feuilletine, ganache de chocolate, biscuit, creme de maracujá e glaçage de chocolate.

De chefs renomados à especialidades caiçaras. A comunidade quilombola da Baía Formosa vai participar com o tradicional peixe com purê de banana verde à moda quilombola. O prato é feito com um delicioso molho com pimentões amarelos, vermelhos, pimenta rosa, azeite extra virgem e tomates cereja. O purê leva uma pitada de geleia de abacaxi com pimenta; uma mistura de cores e sabores.

Estreante no festival, a cafeteria Café na Vó apostou na cestinha de brownie. Na forma de dadinhos a delícia é coberta de chocolate branco ou preto, salpicados com calda e gotinhas de chocolate.

E pra deixar o Degusta Búzios ainda mais aconchegante, vários lounges serão espalhados pela festa, um espaço onde o público vai poder sentar, relaxar, bater um bom papo e curtir sem pressa a boa energia do charmoso balneário.



O festival promete unir boa gastronomia, arte e cultura. Durante o dia o point será na bucólica Praça dos Ossos, lugar perfeito pra quem quiser curtir o evento com a família.



A programação é variada: workshops, shows, apresentação de dança e uma série de atividades para as crianças. À noite, a animação fica por conta das bandas locais, que vão se apresentar, sempre a partir das 19h, em quatro pontos diferentes: Orla Bardot, Rua das Pedras, Praça dos Ossos e Rua Manoel Turíbio de Farias. No repertório, diferentes gêneros musicais, como bossa nova, jazz, MPB, samba e muito mais.



Para o embaixador do evento, Luiz Horta, participante da 8ª temporada do programa culinário MasterChef Brasil, a ansiedade é grande:



“ É o primeiro evento estilo festival que irei participar. A expectativa está a mil.”



Este ano o formato do festival mudou; aumentou de dois para três fins de semana. Inicia nos dias 15, 16 e 17 de outubro, sempre de sexta a domingo até o fim do mês (22, 23 e 24; 29, 30 e 31). A medida foi tomada para evitar aglomerações. Pensando na prevenção à Covid-19, a organização do festival destaca que os estabelecimentos participantes do Degusta Búzios vão seguir todos os protocolos de segurança.



Degusta Búzios 2021:



Datas: 15,16 e 17; 22, 23 e 24; 29,30 e 31 de outubro



Locais e horários:



Rua das Pedras, Rua Manoel Turíbio de Farias, Orla Bardot e Praça do Centro



Sextas e sábados, das 18h às 24h



Domingos, das 16h às 22h



Praça dos Ossos



Sábados, das 16h às 24h



Domingos, das 14h às 24h



Preços:



Prato principal: R$ 28,00



Sobremesa: R$ 22,00