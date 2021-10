Prefeito de Búzios repassa um milhão e 600 mil para o Fundo de Pesca - Prefeitura de Búzios

Publicado 13/10/2021 13:45

Búzios - O prefeito do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, Alexandre Martins, esteve reunido nesta quinta-feira (07) em seu gabinete com o Conselho de Pesca de Búzios. O Conselho é formado pela Colônia dos Pescadores AZ23, Associações de Pescadores e representantes do Poder Público.

Na pauta, o repasse de 1% dos royalties que Alexandre Martins disponibilizou para o Fundo dos Pescadores. Equivalente aos nove (9) meses de governo. No total serão disponibilizados um milhão e 600 mil reais que serão aplicados na atividade pesqueira.



Segundo o Secretário da Pasta, Evanildo Nascimento: “É com muita alegria que recebemos essa boa nova para o setor da pesca. Nosso Fundo de Pesca recebeu com anuência do nosso prefeito Alexandre Martins um milhão e 600 mil reais para ajudar nossos pescadores.



“Serão mais investimentos para o setor gerando emprego e renda. É hora dos pescadores se unirem para reivindicarem as melhorias para o setor, pois o Conselho da Pesca é aberto ao público.”



O Presidente da Colônia de Pescadores Z23, Dominique de Souza, também comentou sobre os repasses.



“É uma grande iniciativa do poder público repassar 1% dos royalties, agora nossos pescadores já poderão contar com esses recursos. Depois de muitos anos sem ajuda do governo municipal, o prefeito Alexandre Martins está nos ajudando, temos até CNPJ”, disse o presidente.