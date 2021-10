Começou um dos maiores festivais gastronÎmicos do estado: o "Degusta Búzios" - Prefeitura de Búzios

Publicado 15/10/2021 16:33

Búzios - Na noite desta quinta-feira (14) foi realizado no Iate Clube de Búzios, o coquetel de abertura do 21º Festival Gastronômico de Búzios, o “Degusta Búzios”. Nesta sexta-feira, sábado e domingo (15,16 e 17), mais de 80 bares e restaurantes oferecerão o que há de melhor na culinária buziana. E nos próximos finais de semana, nos dias 22,23 e 24; 29, 30 e 31, tem mais Degusta.

O “Degusta Búzios” abre as portas da península para o tão sonhado normal pós pandêmico. No coquetel de abertura foi apresentado um pouquinho das iguarias e tradições buzianas.

Segundo o prefeito Alexandre Martins, a abertura do festival gastronômico demonstra a força e união do setor público e privado no município.

“Nós estamos aqui convidando vocês para vir degustar com a gente. Participe da volta da normalidade na cidade. São três finais de semanas com gastronomia diferenciada e feita por renomados chefs e caiçaras, além de muita arte e cultura”, disse o prefeito.

Os secretários de Cultura e Patrimônio Histórico, Luís Romano Lorenzi, e de Turismo, Dom de Búzios, também comentaram sobre o evento:

“As expectativas são as melhores possíveis, após um tempo parado por causa da pandemia, a gente consegue trazer de volta para esse charmoso balneário cosmopolita, com mais de 56 nacionalidades diferentes e uma gastronomia diversificada. Tenho certeza que será um sucesso garantido”, afirmou Dom.

“É uma alegria enorme estarmos vivendo este momento tão importante para o processo de reconstrução da economia de Armação de Búzios. Foram momentos difíceis, graças a Deus vencemos dia após dia. Quero agradecer a todos aqueles que acreditaram no projeto ‘Degusta Búzios’, que nasceu com o compromisso de reconstruir a cidade. O festival gastronômico é o marco zero do início da retomada do processo econômico de Búzios. A partir de hoje começamos um novo tempo, um tempo de prosperidade, de compromisso, um tempo de reconstrução, mas também um tempo de reflexão”, disse Romano.