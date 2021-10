Marília Mendonça, rainha da sofrência, fará show em Búzios pela primeira vez - Divulgação

Publicado 17/10/2021 12:18

Búzios - O balneário mais procurado do Brasil, o município de Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, virou o point dos artistas, cantores, cantoras e bandas e de grandes shows e eventos.

Depois de João Gomes, neste dia 29 de outubro, uma sexta-feira, a rainha da sofrência Marília Mendonça aterrisa na península, pela primeira vez, com toda a sua estrutura, prometendo fazer um grande espetáculo de luz, som e musicalidade. Umas das intérpretes com mais músicas executadas pelo Brasil nas principais listas, Marília Mendonça é recordista de vendas nas plataformas digitais.

O evento será realizado a partir das 20h e 30 minutos no 'Geribá Tennis Park' e promete atrair muitos fãs e admiradores da cantora sertaneja, uma das mais famosas e bem pagas hoje no Brasil.

Búzios é referência no combate a Covid-19, sendo a cidade da Região dos Lagos com a menor taxa de letalidade e os menores números de contaminados e segue sua retomada econômica com a realização de grandes shows e eventos, trazendo grandes nomes da música brasileira e atraindo multidões, cumprindo todos os protocolos de cuidados e combate a pandemia.