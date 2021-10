Defesa Civil realiza vistoria nos estabelecimentos do "Degusta Búzios" - Prefeitura de Búzios

Publicado 18/10/2021 13:36

Búzios - A Defesa Civil de Búzios, município da Região dos Lagos do Rio, realizou nesta sexta-feira (15) uma vistoria técnica nos bares e restaurante que estão participando do festival gastronômico “Degusta Búzios”.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Búzios, Daniel Rezende, a vistoria técnica foi realizada como prevenção para evitar qualquer tipo de acidentes no festival. Uma equipe de Brigadista também acompanhou a inspeção.

“A prevenção é a melhor forma para evitar acidentes. Os participantes nos receberam muito bem, apenas alguns bares e restaurantes estavam com as mangueiras e os extintores vencidos, porém, todos se prontificaram a trocar imediatamente”, explicou o coordenador.

O “Degusta Búzios” é um dos maiores festivais gastronômicos do estado, mais de 80 bares e restaurantes estão participando do evento.

A Defesa Civil permanecerá todos os dias do Degusta Búzios realizando vistorias, orientações e prevenções.