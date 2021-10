Melhor temporada começa agora em Búzios - Matheus Coutinho

Publicado 18/10/2021 13:36

Búzios - O município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio, seguindo o seu cronograma de eventos, promoverá a primeira 'Feira de Antiguidades' do balneário.

A Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico de Búzios convida aos interessados em participar da primeira Feira de Antiguidades no município para uma reunião nesta terça-feira (19), às 10h, no Espaço Cultural Zanine.

De acordo com o secretário da Pasta, Luiz Romano Lorenzi, na reunião será definido o desenvolvimento da primeira Feira de Antiguidades de Búzios: 'Todas as estratégias serão montadas a partir desta reunião para realizarmos mais esse importante evento cultural no nosso município que está em plena retomada turística e econômica', afirmou o Secretário de Cultura.