Publicado 18/10/2021 13:36

Búzios - O município de Búzios na Região dos Lagos do Rio avança no seu cronograma de vacinação contra a Covid-19 e nesta semana vacinará com a terceira dose em idosos de 75 anos ou mais nas UBS da cidade.

A Secretaria de Saúde de Búzios inicia nesta terça-feira (19) a vacinação da D3 (terceira dose) contra Covid-19 em pessoas na faixa etária de 75 anos ou mais, a partir das 14h, nas seguintes UBS:

– Terça-feira (19), nas UBS: Olavo da Costa, Arpoador Cruzeiro, Rasa, José Gonçalves, São José e Baía Formosa.

– Quarta-feira (20), nas UBS: Geribá, Ferradura, Brava, Capão e Cem Braças.

– Quinta-feira (21), nas UBS: Olavo da Costa, Arpoador /Cruzeiro, Rasa, José Gonçalves, São José e Baía Formosa.

– Sexta -feira (22), nas UBS: Geribá, Ferradura, Brava, Capão e Cem Braças.

A Secretaria de Saúde de Búzios informa que para a realização da D3 (terceira dose) tem que haver um período de seis (6) meses da segunda dose.