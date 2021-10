Secretário de Turismo se reúne com comandante do 18º GBM de Cabo Frio para traçar estratégias para a realização de eventos durante a alta temporada em Búzios - Prefeitura de Búzios

Secretário de Turismo se reúne com comandante do 18º GBM de Cabo Frio para traçar estratégias para a realização de eventos durante a alta temporada em BúziosPrefeitura de Búzios

Publicado 21/10/2021 13:36

Búzios - Na manhã desta quarta-feira (20), o secretário de turismo do município de Búzios, Dom, se reuniu com o comandante do 18º GBM de Cabo Frio, Tenente Coronel Torres para definir as estratégias e planejamentos para a legalização da realização dos eventos em Búzios.

Durante o encontro, ficou agendada para a quinta-feira, 04 de novembro, no Rio Búzios, às 14h, uma palestra para orientar os produtores de eventos do município. O objetivo é que todos estejam aptos a realização de eventos que atendam devidamente todas as normas que regulamentam a atividade.

Com a proximidade da chegada na alta temporada na cidade, é muito importante este tipo de diálogo, pois possibilita um melhor ordenamento e atendimento a demanda necessária durante este período.