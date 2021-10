Mães do bairro Capão em Búzios são recebidas pelo Prefeito - Prefeitura de Búzios

Mães do bairro Capão em Búzios são recebidas pelo Prefeito Prefeitura de Búzios

Publicado 21/10/2021 13:37

Búzios - Um grupo de mães moradoras do bairro Capão do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro foi recebido nesta manhã (20) pelo prefeito Alexandre Martins no Posto Avançado da Prefeitura (PAP) em Cem Braças.

Segundo informações, as mães foram conversar a respeito do ônibus escolar, que não estava passando por determinadas ruas do Capão e reivindicar o serviço.

Segundo o gestor, as mães chegaram preocupadas com o funcionamento do transporte escolar, e a conversa foi tranquila: “Alinhamos algumas coisas, ajustamos outras, no final todos ficaram satisfeitos e o problema foi solucionado”, esclareceu Alexandre.

De acordo com a Prefeitura de Búzios, nesta quinta e sexta-feira (21 e 22), o prefeito Alexandre Martins atenderá a população no gabinete da subprefeitura da Rasa.