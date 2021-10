Profissionais de saúde do Hospital Rodolpho Perissé em Búzios fazem treinamento para aplicação da vacina BCG - Prefeitura de Búzios

Publicado 21/10/2021 13:37

Búzios - A Secretaria de Saúde de Búzios, município da Região dos Lagos do Rio, realizou nesta quarta-feira (20), no Espaço Cultural Zanine, um treinamento para os profissionais de saúde do Hospital Rodolpho Perissé para aplicação da vacina BCG.

Segundo informações, o treinamento tem como objetivo qualificar a equipe da enfermagem do HMRP para que os recém-nascidos já saiam do hospital com as duas vacinas aplicadas: A de Hepatite B que é aplicada normalmente e da BCG.

De acordo com o secretário de Saúde, Leonidas Heringer, o Ministério da Saúde recomenda a aplicação dessas vacinas logo após o nascimento. Está será uma grande evolução e praticidade para as mães, que não mais precisarão sair no período puerpério (resguardo) para levar seus filhos para serem vacinados.

O treinamento foi ministrado pelas enfermeiras: Denise Marinho Pinto, Mariana Azevedo, Tamiris Prevato e pela técnica de enfermagem Ângela Natalino.