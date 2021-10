Encontro sobre proposta da "Búzios Film Commission" reúne população no Gran Cine Bardot - Prefeitura de Búzios

Publicado 24/10/2021 19:17

Búzios - A Secretaria de Turismo de Búzios realizou nesta quinta-feira (21) um encontro no Gran Cine Bardot – Centro, para conhecer a proposta do “Búzios Film Commission”, o escritório municipal de apoio à produção audiovisual- cinematográfica, televisiva ou publicitária.

A “Búzios Film Commission” é a implantação de políticas públicas para o desenvolvimento do mercado audiovisual em Búzios. Ela promove o desenvolvimento do turismo regional e favorece o acolhimento de produções nacionais e internacionais, além da gerar emprego e renda para artistas, técnicos e prestadores de serviço na cidade.

Com aproximadamente 100 pessoas, entre eles poder público, entidades e sociedade civil, o encontro durou cerca de duas horas e o projeto foi apresentado por Steve Solot, da Film Commission América Latina.

O secretário de Turismo, Dom de Búzios, comentou sobre a proposta da “Bízios Film Commission”:

“Quando falamos de audiovisual, falamos de publicidade, de marketing e de cinema, que é a quinta economia do mundo. Contamos com o prefeito Alexandre Martins, para que possamos publicar o decreto. É uma pauta muito importante para o turismo de nossa cidade, que através disso vamos ter mais divulgação no exterior para atrair mais produtores internacionais para filmar em nosso balneário, que é o mais bonito do mundo.” destacou o secretário de Turismo Dom de Búzios.

Além do secretário Dom, estiveram presentes o chefe de Gabinete, Marcelo Rocha, os vereadores Niltinho de Beloca, Aurélio Barros, Gugu de Nair e representantes da ACEB, AHB e Búzios Convention Bureau e imprensa local.