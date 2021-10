Festival Gastronômico 'Degusta Búzios' bate recorde de público e marca a retomada econômica do balneário - Divulgação

Publicado 24/10/2021 19:18 | Atualizado 25/10/2021 13:03

Búzios - Ruas lotadas, turistas e visitantes amantes da boa gastronomia e um movimento digno de verão e alta temporada, assim está o balneário mais charmoso e procurado do Brasil, o município de Búzios, com a realização do festival gastronômico 'Degusta Búzios'.

Lançado no fim de semana passado, o 'Degusta Búzios' já havia vendido mais de 15 mil pratos, e no segundo final de semana consecutivo, tal marca deverá ser batida novamente, já que o evento conta com recorde de público e visitação.

Realizado pela Prefeitura de Búzios em parceria com a Associação Comercial e Empresarial de Búzios (ACEB), o 'Degusta Búzios' se consagra como o maior festival gastronômico da Região dos Lagos e um dos maiores do estado do Rio de Janeiro. Ampla divulgação, vídeos inspirados apresentando o melhor da península e um capricho singular desde a entrada da cidade, quanto a entrada oficial do roteiro gastronômico, além dos lounges estrategicamente espalhados pela cidade ao toque cuidadoso nas barracas, ao passear pelo circuito sentimos a energia, boa vibração e o cheiro, não só dos temperos da alta gastronomia, mas do sucesso que o 'Degusta Búzios' representa e marca a retomada econômica da cidade.

São mais de 80 bares e restaurantes ordenados pelas ruas das Pedras, Manoel Turíbio de Farias, Orla Bardot, Praça do Centro e Praça dos Ossos, com uma gastronomia diversificada, entre os sabores caiçaras e de renomados Chefs nacionais e internacionais com uma programação variada contando com workshop, shows, apresentação de dança e uma série de atividades para crianças. A noite, a animação ficam por conta das bandas locais, que vão se apresentar, sempre a partir das 19h.

'Há muito tempo não víamos Búzios assim tão lotada. Está parecendo verão e alta temporada antecipada. O Degusta Búzios é um sucesso e acredito que daqui para a frente, com outros eventos que a cidade terá, será só retomada e crescimento. Até lojas que víamos fechadas até pouco tempo, abriram acreditando no sucesso do festival e pelo que conferi, estão comemorando alta nas vendas e um faturamento excelente. Vim como visitante, mas como empresário que sou, não pude deixar de observar esses pontos e já estou costurando investimentos para cá, porque acredito também que essa é de fato uma retomada econômica e financeira de pleno crescimento', afirma o empresário Eduardo Mangia que possui lojas na vizinha Cabo Frio e Araruama e foi conhecer o 'Degusta Búzios'.