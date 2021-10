Fiscalização é realizada no entorno da Lagoa de Geribá em Búzios - Prefeitura de Búzios

Publicado 27/10/2021 14:04

Búzios - A Prefeitura de Búzios, através da Secretaria de Obras, Saneamento e Drenagem, em parceria com a Secretaria do Ambiente, Pesca e Urbanismo, iniciou nesta segunda-feira (25) uma ação de fiscalização no entorno da Lagoa de Geribá, com intuito de esclarecer aos moradores que existe uma rede de esgoto na rua, e que é necessário interligá-la para acabar com o despejo irregular de efluentes na lagoa.

A ação terá início pelas ruas Rodrigues de Souza, da Linguiça, São Paulo Apóstolo e Videiras (Rio de Janeiro), assim sucessivamente até alcançar todos os imóveis no entorno da lagoa.

De acordo com o secretário de Obras, Miguel Pereira, muitos moradores não sabem que existe na sua rua uma rede de esgoto, por isso lançam seus rejeitos na lagoa.

“A fiscalização funcionará de forma educativa para orientar e esclarecer os moradores que precisam interligar a rede de esgoto. Os fiscais estão indo de porta em porta para notificar as pessoas. O problema é sério! Se a rede de esgoto passa na sua porta, você tem obrigação de ligar. Esgoto jogado na rua ou na lagoa é crime ambiental, além de acabar com as espécies nativas, bem como as belezas naturais do local”, explicou Miguel.

Os fiscais estarão uniformizados e com crachás da Secretaria de Obras, Saneamento E Drenagem e do Ambiente, Pesca e Urbanismo.

Telefone para tirar dúvidas: 22 99753-1807