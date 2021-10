Marília Mendonça - Reprodução/Instagram

Publicado 28/10/2021 15:19

Búzios - A cantora 'rainha da sofrência' do Brasil, Marília Mendonça desembarca nesta sexta-feira no município de Búzios, destino turístico brasileiro mais procurado no mundo em 2021 para o seu primeiro grande show no balneário que promete ser inesquecível.

Cerca de 3 mil pessoas já compraram seus ingressos, segundo informações obtidas pelo Dia e a expectativa é grande em Búzios, na Região dos Lagos e pelas redes sociais. O show acontece num período de retomada econômica e financeira do município, que tem investido em infraestrutura, grandes eventos e no turismo e marca ainda a reabertura de Búzios para o Brasil e o mundo.

O show do fenômeno da música sertaneja, Marília Mendonça, com uma grande estrutura e repleto de sucessos, acontecerá no 'Geribá Tennis Park' em Búzios nesta sexta-feira, dia 29 de outubro a partir das 20 horas e 30 minutos.