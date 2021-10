Búzios inicia processo para compra de vacinas contra Covid-19 - Prefeitura de Búzios

Publicado 29/10/2021 14:01

Búzios - O prefeito do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, Alexandre Martins assinou nesta quarta-feira (27) o decreto nº 1.747, que retira a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção respiratória em espaços abertos.

A medida se dá devido ao crescente número de habitantes imunizados contra Covid-19.

De acordo com a Secretaria de Saúde de Búzios, o município já alcançou 100% do público-alvo estipulado pela Anvisa.

Em Búzios, mais de 30.677 pessoas já receberam no mínimo a primeira dose do imunizante contra o coronavírus.

Segundo o prefeito Alexandre Martins, a liberação do uso de máscaras em locais abertos é o reflexo das ações realizadas no município contra a Covid-19.

“Nossa cidade é um dos destinos turísticos mais procurados do mundo. Fizemos o dever de casa bem feito, agora a cidade pode voltar aos poucos e com responsabilidade ao normal”, declarou Alexandre Martins, chefe do executivo buziano.