Búzios se prepara para o maior Réveillon da história e Prefeitura promete queima de fogos histórica - Imagem de internet

Publicado 03/11/2021 13:41

Búzios - O Sindicato dos Meios de Hospedagem do município (Hotéis Rio) e a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro (ABIH-RJ) divulgaram uma pesquisa com números da ocupação para o feriadão de finados onde o balneário mais charmoso do Brasil, a cidade de Búzios aparece como uma das mais procuradas.

A Região dos Lagos do Rio lidera entre a mais procurada pelos turistas e visitantes e o município de Armação dos Búzios desponta com 78% de ocupação neste feriado.

O secretário de estado de Turismo, Gustavo Tutuca, destacou a procura pelos municípios da região turística Costa do Sol: “Apesar das condições climáticas não estarem favoráveis, os destinos praia atraíram a atenção dos visitantes neste feriado. A tendência é que, com a proximidade do verão, as cidades do litoral comecem a receber cada vez mais visitantes. Com o alto patamar de vacinação, na grande maioria dos municípios do Estado, as restrições sanitárias estão sendo reduzidas e o desejo de viajar vai aumentando progressivamente”, afirmou o Secretário de Turismo do Estado do Rio de Janeiro.