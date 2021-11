Búzios intensifica fiscalização nas barreiras sanitárias devido a nova variante indiana detectada no Estado - Prefeitura de Búzios

Búzios intensifica fiscalização nas barreiras sanitárias devido a nova variante indiana detectada no EstadoPrefeitura de Búzios

Publicado 03/11/2021 13:40

Búzios - A Secretaria de Saúde do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro realizará um mutirão para a segunda dose de vacina contra Covid-19 nesta quarta, quinta e sexta-feira (3,4 e 5), das 9h às 16h, em todas as UBS do município.

De acordo com informações da Secretaria de Saúde de Búzios, serão imunizados com a segunda dose: todos que tomaram a primeira dose da vacina Astrazeneca até 31 de agosto, os que tomaram a primeira dose da vacina Pfizer até 15 de agosto e os que tomaram Coronavac até 30 de setembro.

O secretário de Saúde de Búzios, Leonidas Heringer, ressalta a importância da segunda dose da vacina contra Covid-19 para que o esquema vacinal seja completo.