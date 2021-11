Prefeitura de Búzios embarga obra irregular que pode gerar risco de desabamento em três propriedades na Rasa - Prefeitura de Búzios

Prefeitura de Búzios embarga obra irregular que pode gerar risco de desabamento em três propriedades na RasaPrefeitura de Búzios

Publicado 03/11/2021 13:40

Búzios - A Secretaria do Ambiente, Pesca e Urbanismo do município de Búzios na Região dos Lagos do Rio realizou nesta sexta-feira (01) uma operação de fiscalização conjunta com a Secretaria de Segurança e Ordem Pública na Igreja Ministério das Plantas na Travessa São Mateus, nº 04 no bairro da Rasa.

De acordo com denúncias e após averiguação por parte dos agentes, no local está sendo realizada uma obra irregular de terraplanagem mecanizada, desfazendo de forma perigosa um morro com diversos cortes de taludes, gerando instabilidade e risco de desabamento em três propriedades pequenas.



Na operação foram constatadas duas propriedades já danificadas e materiais diversos pela retirada de terra. Trata-se de uma obra irregular para expansão de uma suposta igreja em área residencial.

De acordo com a Prefeitura de Búzios, a obra foi totalmente embargada, os responsáveis foram notificados por parcelamento ilegal do uso de solo, terraplenagem mecanizada e edificação não permitida.

A operação foi uma força conjunta composta da Defesa Civil, Guarda Municipal Ambiental e fiscalização de meio ambiente.