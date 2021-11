Marília Mendonça recebe a segunda dose da vacina contra a Covid-19 antes de falecer - reprodução

Publicado 05/11/2021 21:52

Rio - Marília Mendonça recebeu a segunda dose da vacina contra a Covid-19, em Aparecida de Goiânia, momentos horas antes de morrer em acidente de avião, nesta sexta-feira, em Minas Gerais. A coordenadora de imunização da cidade, Renata Cordeiro, disse em entrevista ao Jornal Anhanguera, que na ocasião, a cantora disse que os profissionais de saúde estavam fazendo história.

"Ela parabenizou a equipe pelo trabalho. Falou que estava muito feliz em vacinar com a gente. Que nós estávamos fazendo história. E que o filho dela um dia ia relatar esse momento que nós estamos vivendo hoje", afirmou Renata.

A coordenadora ainda contou que a sertaneja estava empolgada com a volta dos shows. "Ela parecia super animada com a retomada dos shows. Perguntou a respeito da reação da vacina. Super simpática. Conversou com toda a equipe. É muito triste falar sobre tudo isso", finalizou.

