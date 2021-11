Piloto Geraldo Medeiros Jr. e a filha mais velha, Vitória Medeiros, de 19 anos - Reprodução/Instagram

Publicado 06/11/2021 09:39 | Atualizado 06/11/2021 09:48

Rio - A filha mais velha do piloto do avião que levava a cantora Marília Mendonça à cidade de Caratinga, em Minas Gerais, e caiu nesta sexta-feira, fez uma homenagem ao pai nas redes sociais. Vitória Medeiros compartilhou fotos ao lado do piloto Geraldo Medeiros Júnior, de 56 anos, uma das cinco vítimas fatais da queda da aeronave.

"Te amo para todo sempre. Descansa em paz, pai", disse a jovem, de 19 anos, que compartilhou fotos pessoais. Em uma das imagens, ela aparece ao lado do pai dentro de uma aeronave. Em outro registro, ela compartilhou um print de uma conversa com o pai, na qual ele a parabenizava por ter sido aprovada na faculdade.

Os corpos do piloto, Geraldo, e do copiloto do avião, Tarcisio Viana, serão levados para o Distrito Federal, onde moravam com suas famílias.

