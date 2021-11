Avião de Marília Mendonça cai na Cachoeira da Serra da Piedade, em Caratinga - reprodução

05/11/2021

Belo Horizonte - O avião que transportava a cantora Marília Mendonça e mais quatro pessoas atingiu cabos de uma torre de alta tensão antes de cair em Caratinga, Minas Gerais, nesta sexta-feira. A informação foi confirmada pela Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig).

A sertaneja estava em um bimotor Beech Aircraft, da PEC Táxi Aéreo, de Goiás, prefixo PT-ONJ, que tinha capacidade para seis passageiros. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o avião tinha autorização para fazer táxi aéreo e estava em situação regular.

Além da cantora, também faleceram o produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, o piloto Geraldo Martins de Medeiros, e o co-pilto do avião, Tarcísio Pessoa Viana. O Corpo de Bombeiros confirmou a informação através de uma nota enviada para a imprensa. Inicialmente, a assessoria da cantora chegou a divulgar que todas as pessoas que estavam no avião tinham sido resgatadas e que estavam bem. Entretanto, horas depois voltou atrás e confirmou os óbitos.