Publicado 05/11/2021 20:12

O governador de Goiás Ronaldo Caiado (DEM), decretou luto oficial de três dias por causa da morte de Marília Mendonça e autorizou que o velório seja no ginásio Goiânia Arena. A cantora, que era natural de Cristianópolis, no interior de Goiás, morreu nesta sexta-feira, 5, após a queda de um avião em Minas Gerais.

"Três dias de luto oficial em Goiás. E o velório de Marília Mendonça está autorizado a ser no Goiânia Arena, ao lado do Estádio Serra Dourada, para que os fãs possam se despedir, se esse for o desejo da família", publicou Caiado em suas redes sociais.

Marilia deixa um filho de 1 ano e 10 meses. Além dela, haviam mais 4 pessoas no avião: o piloto, copiloto, um assessor e um produtor da cantora. Todos morreram.