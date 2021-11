Cobra foi capturada quatro vezes em Santa Catarina - Divulgação/Corpo de Bombeiros

Publicado 05/11/2021 18:25

Florianópolis - Entre os dias 21 de outubro e 1º de novembro, bombeiros de três cidades da região do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, capturaram quatro cobras-corais-verdadeiras. A Micrurus corallinus é considerada a espécie mais venenosa no Brasil, segundo biólogos.



Embora seja peçonhenta, menos de 1% dos acidentes domésticos acontecem com cobras dessa espécie, já que elas geralmente não dão o bote. "Os acidentes geralmente ocorrem quando as pessoas tentam manusear ou pegam/pisam nesse animal sem ver", disse o biólogo Christian Raboch, especialista em serpentes, ao portal NSC Total.

As quatro cobras encontradas na região catarinense nos últimos dias foram capturadas no quintal de uma casa, na garagem de um imóvel e duas em calçadas em frente a residências.

Em nenhum dos casos houve feridos.