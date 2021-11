Marília Mendonça morreu aos 26 anos na tarde desta sexta-feira, (5), antes de chegar na cidade que faria um show - Leo Franco / AgNews

Marília Mendonça morreu aos 26 anos na tarde desta sexta-feira, (5), antes de chegar na cidade que faria um showLeo Franco / AgNews

Publicado 05/11/2021 20:07

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) publicou nesta sexta-feira, 5, mensagens de condolências pela morte da cantora Marília Mendonça. Pelo Twitter, o presidente disse que "o sentimento é de que perdemos alguém muito próximo, já que Marília sempre esteve presente em nossas vidas através de suas canções".

- O país inteiro recebe em choque a notícia do passamento da jovem cantora sertaneja Marília Mendonça, uma das maiores artistas de sua geração, que com sua voz única, seu carisma e sua música conquistou o carinho e a admiração de todos nós. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) November 5, 2021

- O sentimento é de que perdemos alguém muito próximo, já que Marília sempre esteve presente em nossas vidas através de suas canções. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) November 5, 2021

- Neste momento de profunda dor e tristeza peço a Deus que console o coração de seus fãs e, em especial, de seus amigos e familiares, bem como das demais vítimas do acidente. Que a dor da saudade dê lugar à certeza de que a morte não é o fim. E que Deus conforte a todos. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) November 5, 2021

Além da cantora, o produtor dela Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, do piloto e co-pilto do avião também faleceram. O Corpo de Bombeiros confirmou a informação através de uma nota enviada para a imprensa. Inicialmente, a assessoria da cantora chegou a divulgar que todas as pessoas que estavam no avião tinham sido resgatadas e que estavam bem. Entretanto, horas depois voltou atrás e confirmou os óbitos.