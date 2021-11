Velório da cantora será aberto ao público - Fotos de Leo Franco/AgNews

Publicado 06/11/2021 08:33 | Atualizado 06/11/2021 08:56

Os corpos da cantora Marília Mendonça e de seu tio Abicieli Silveira Dias Filho foram liberados pelo Instituto Médico Legal (IML) de Caratinga, na madrugada deste sábado, e seguiram para Goiânia. A previsão de chegada é às 11h. Em seguida, deve se dar início ao velório para amigos e familiares e às 13h a cerimônia deve ser aberta ao público, no Ginásio Arena, em Goiânia

O corpo do produtor, Henrique Ribeiro também foi liberado, mas vai seguir para Salvador, onde será sepultado no Jardim da Saudade. O horário ainda não foi divulgado. Já os corpos do piloto Geraldo Medeiros Júnior e do copiloto Tarciso Pessoa Viana estão na funerária e devem ser transportados para Brasília.

Segundo o governador de Goiás, Carlos Caiado, cerca de 100 mil pessoas devem passar no local prestar as últimas homenagens a cantora. "Família de Marília Mendonça confirmou velório no Goiânia Arena, amanhã, por volta de 8h da manhã. Goianos vão poder prestar linda homenagem. Peço calma e respeito à sinalização para que todos possam dar o seu adeus. Previsão inicial de até 100 mil pessoas passando pelo local", escreveu.