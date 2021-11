AGN_2236820 - São Paulo, BRASIL - Marília Mendonça, Maiara e Maraisa lançam o projeto "Patroas" no Alianz em São Paulo Pictured: Marília Mendonça e Maiara e Maraisa AgNews 5 OUTUBRO 2021 BYLINE MUST READ: Leo Franco / AgNews Xico Silva telefone: (21) 98240-2501 email: [email protected] Caption - Leo Franco / AgNews

Publicado 06/11/2021 20:43 | Atualizado 06/11/2021 20:49

Rio- Marília Mendonça, 26 anos, que morreu tragicamente, nesta sexta-feira (5), em um acidente aéreo em Caratinga, Minas Gerais , não para de receber homenagens. Dessa vez, foram as escolas de samba do Rio de Janeiro que prestaram suas condolências à eterna "Rainha da Sofrência". Portela, Grande Rio e Beija-flor fizeram as publicações em suas páginas oficias.

No mesmo dia do ocorrido, sexta-feira (05), o Acadêmicos do Grande Rio lamentou o falecimento da sertaneja. "O Acadêmicos do Grande Rio lamenta profundamente o falecimento da cantora Marília Mendonça no dia de hoje. Que Deus conforte seus familiares e fãs".

A Beija-flor também se pronunciou. "Marília Mendonça (1995-2021). Nossos profundos sentimentos aos familiares da cantora e de todas as vítimas do acidente que ocorreu hoje em MG".

Neste sábado (06), a Portela em sua página no Twitter, publicou um vídeo com a legenda "Obrigada, Marília Mendonça", onde os integrantes da comunidade cantam um dos maiores sucessos da cantora, "Infiel".

Veja as publicações: