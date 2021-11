Alice Wegmann e Marília Mendonça - Reprodução

Publicado 06/11/2021 17:01 | Atualizado 06/11/2021 17:06

São Paulo - Vítima de um acidente trágico nesta sexta-feira, aos 26 anos, a cantora e compositora Marília Mendonça iniciava uma nova fase em sua carreira, retornando aos shows com público após a paralisação forçada pela pandemia. Aos 26 anos, ela já era considerada uma das maiores artistas do país, com fãs no mundo todo.

De acordo com atriz Alice Wegmann, em sua conta do Instagram, a cantora também iniciaria carreira nas telinhas. Ela faria sua estreia como atriz na série “Rensga Hits”, produção do Globoplay.

“Esse foi o mais perto que cheguei da Marília Mendonça. uma quase-cena. infelizmente ela não aconteceu… meu coração tá dilacerado, Marília foi de longe a artista que mais ouvi esse ano, a que acompanhava todo santo dia nos stories, a que estudei o jeito de falar, de sentar, de ser”, disse a atriz.

“Meu Deus, esse é o tipo de sofrência eu nunca queria ter tido hoje. A minha idade, meu Deus… tanta coisa para realizar ainda. que Deus conforte nossos corações. obrigada, Marília. todos os aplausos para você”, concluiu Alice Wegmann.