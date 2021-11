Dulce María, Ludmilla e Lucas Lucco - Reprodução Internet

Dulce María, Ludmilla e Lucas LuccoReprodução Internet

Publicado 06/11/2021 15:57 | Atualizado 06/11/2021 16:03

Rio- A morte de Marília Mendonça, 26 anos, pegou todos de surpresa. A cantora estava no avião que caiu nesta sexta-feira (05) em Caratinga, cidade de Minas Gerais, deixando cinco mortos. De acordo com o site Popline, a sertaneja tinha grandes projetos para serem lançados nos próximos meses e as músicas já estavam gravadas.

fotogaleria

Em uma live no Instagram, a ex-integrante do grupo RBD, Dulce María lamentou a morte tão precoce de Marília. Ela também revelou que as duas gravaram uma música meses atrás, mas Dulce ainda não sabe se irá lançá-la. "Não sei se algum dia vão ouvir a música, porque tenho que respeitar sua partida, sua vida. Não sei se em algum momento poderei lançar. Ela tinha vontade de lançar", falou Dulce.

Mendonça também tinha parcerias com outros artistas. No começo de outubro, Ludmilla revelou que gravou uma música com Marília para o "Numanice 2", onde a funkeira aposta em ritmos como samba e pagode. O cantor Lucas Lucco também se pronunciou em seu Twitter. "A gente tava pra lançar um dueto junto no meu novo dvd que a gente acreditava MUUUUUUUITO.. é sempre falamos que iria ser um tremendo sucesso", escreveu Lucco.