Publicado 07/11/2021 15:35

Rio - O perfil do Grammy Latino no Twitter prestou uma homenagem à cantora Marília Mendonça, que faleceu em decorrência de um acidente aéreo, aos 26 anos, na última sexta-feira. O depoimento, que foi compartilhado em português, inglês e espanhol neste sábado, destaca o futuro promissor da jovem.

"Marília Mendonça era uma jovem cantora/compositora promissora e a voz de uma nova geração da música Sertaneja no Brasil", começou a nota compartilhada na rede social da principal premiação de música da América Latina.

"Mendonça foi indicado pela primeira vez para um Latin Grammy em 2017 na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja e foi premiada em 2019 por "Em Todos Os Cantos", que contou com uma série de concertos gravados em todas as capitais brasileiras. Ela também estava indicada este ano para a 22ªº Entrega Anual do Latin Grammy na mesma categoria", continuou a nota.

"Marília Mendonça fará muita falta, mas seu legado continuará vivo através de sua música. Damos nossos pêsames a sua família durante este momento difícil", finalizou a nota assinada por Manuel Abud, CEO do Grammy Latino.